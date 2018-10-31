В Краснодаре представят выставку «Новые находки из древних погребений»

31 октября в 15:57

В историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына завершают подготовку к открытию.

Выставка посвящена древнему прошлому Таманского полуострова в свете новых археологических открытий. На ней представят предметы античной и средневековой эпох, найденные во время экспедиций на Тамани.

Экспозиция познакомит с бытом и культурой жителей греческих поселений полуострова. В начале IV века до нашей эры оба берега Керченского пролива уже были объединены в составе Боспорского царства, просуществовавшего тысячу лет.

Посетители музея 1 ноября впервые смогут увидеть уникальные предметы: амфора V века до нашей эры, заполненная нефтью, бронзовые киафы — черпаки для вина, бронзовое ситечко для процеживания вина, костяная пластина с изображением трезубца — знака Рюриковичей, фрагмент черепицы с рельефным изображением лошади.

Эпоху конца X века, когда на Тамани возникло Тмутараканское княжество, характеризуют средневековые амфоры и граффити на них, кувшины, предметы вооружения и конской упряжи, фрагменты черепиц.

На выставке можно узнать о результатах археологических раскопок во время строительства Крымского моста. Здесь были найдены сотни экспонатов, представляющих научный интерес. Все передали в фонды Таманского музейного комплекса, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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