В Краснодаре представят выставку «Новые находки из древних погребений»

31 октября в 15:57
В историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына завершают подготовку к открытию.
Выставка посвящена древнему прошлому Таманского полуострова в свете новых археологических открытий. На ней представят предметы античной и средневековой эпох, найденные во время экспедиций на Тамани.
Экспозиция познакомит с бытом и культурой жителей греческих поселений полуострова. В начале IV века до нашей эры оба берега Керченского пролива уже были объединены в составе Боспорского царства, просуществовавшего тысячу лет.
Посетители музея 1 ноября впервые смогут увидеть уникальные предметы: амфора V века до нашей эры, заполненная нефтью, бронзовые киафы — черпаки для вина, бронзовое ситечко для процеживания вина, костяная пластина с изображением трезубца — знака Рюриковичей, фрагмент черепицы с рельефным изображением лошади.
Эпоху конца X века, когда на Тамани возникло Тмутараканское княжество, характеризуют средневековые амфоры и граффити на них, кувшины, предметы вооружения и конской упряжи, фрагменты черепиц.
На выставке можно узнать о результатах археологических раскопок во время строительства Крымского моста. Здесь были найдены сотни экспонатов, представляющих научный интерес. Все передали в фонды Таманского музейного комплекса, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
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