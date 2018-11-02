В Краснодаре представят выставку «Прогулка в снежный день»

02 ноября в 16:00

Она пройдет в художественном музее Коваленко с 10 ноября по 20 января.

На выставке представят около 70 гравюр мастеров, составивших славу японской цветной ксилографии эпохи Эдо: 1603-1868-е годы. Это Кацусика Хокусай, Утагава Кунисада, Эйсэн Кэйсай, Эйдзан Кикугава, Утагава Хиросиге, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе художественного музея имени Ф. А. Коваленко.

Коллекцию японской цветной ксилографии школы укие-э собрал путешественник, сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, профессор Николай Иванович Воробьев.

Большую часть этого собрания в 20-е годы ХХ века передали в Краснодарский художественный музей из НКВД: 190 листов.

Выставка будет дополнена предметами декоративно-прикладного искусства и японским оружием из частной коллекции.

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