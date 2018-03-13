В Краснодаре представят художественную выставку «Греческое настроение»

13 марта в 09:50
Экспозицию представят 23 марта в частной «Галерее Ларина».
Гости увидят персональную выставку Нины Иоанниди «Греческое настроение». В экспозицию войдут живописные и графические работы. Они объединены в серии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.
«В работах, составивших экспозицию, дышит многовековая история удивительной страны. От мифов до православия, от античных мотивов до понтийских обычаев и костюмов. Разбросанная по континентам греческая культура при всей своей древности остается вызывающе молодой — сочной, пестрой, искренней и свободной. Наверное, поэтому столь органично удается юной художнице передать весь спектр ее оттенков», — говорится в сообщении организаторов.
Открытие запланировано в 18:00.
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