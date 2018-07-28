В Краснодаре прекратят работу автобусные маршруты № 53 и № 35

Со 2 августа отменяется автобусный маршрут № 53 Аэропорт — железнодорожный вокзал «Краснодар-1», а с 16 августа — автобусный маршрут № 35 Улица имени Валерия Гассия — микрорайон «Губернский».

«Департамент транспорта и дорожного хозяйства столицы Кубани принял такое решение по результатам обследования работы этих маршрутов и связанных с ним направлений. Установлено, что они на всем протяжении дублируются другими маршрутами городского общественного транспорта. Оптимизация маршрутной сети общественного транспорта Краснодара — большая и системная задача, над решением которой мы сейчас работаем», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он добавил, что в период с 12 мая по 23 мая провели обследование пассажиропотока, по результатам которого установлено, что после отмены автобусных маршрутов № 35 и № 53 существующие альтернативные маршруты смогут обеспечить перевозку пассажиров.

Для сохранения качества транспортного обслуживания жителей микрорайона «Гидростроителей» с 17 июля 2017 года внесли изменение в схему движения автобусного маршрута № 2 улица имени Валерия Гассия — Бальнеолечебница. На маршруте работают дополнительные единицы транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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