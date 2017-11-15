В Краснодаре прекратят работу три сезонных автобусных маршрута

Автобусы перестанут курсировать с 16 ноября.

Временно отменят автобусные маршруты № 155а «Бальнеолечебница — с/т «Кубанская Нива»», № 160а «Бальнеолечебница — дачи «Дубки»», № 177а «Улица Тюляева — 21-й километр Ростовского шоссе», рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в департаменте транспорта и организации дорожного движения Краснодара.

На маршруте № 154а «Улица Гаврилова — 21-й километр Ростовского шоссе» сейчас курсируют четыре автобуса. На осенне-зимний период количество машин сократят до двух.

Сезонные автобусные маршруты возобновят работу с 15 марта.

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