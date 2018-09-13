В Краснодаре преподаватель вуза попался на взятке

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В краевое УФСБ поступила информация о том, что доцент одной из кафедр негосударственного вуза «Академия маркетинга и социально-информационных технологий» (ИМСИТ) вымогал у студента деньги за содействие в получении зачетов и в сдаче экзаменов.

Противоправную деятельность сотрудника вуза пресекли — при получении требуемой суммы злоумышленника задержали с поличным оперативники краевого УФСБ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящий момент материалы по данному факту обобщаются для передачи в СУ СК РФ по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения.

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