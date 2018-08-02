В Краснодаре пресекли деятельность цеха по изготовлению взрывчатки

Деятельность подпольного цеха остановили сотрудники краевого управления ФСБ в Краснодаре. В кустарной лаборатории силовики обнаружили целый арсенал опаснейших веществ и материалы для их изготовления.

Гранаты, запалы, готовые поражающие элементы, порох и 6 кг тротила — далеко не полный список.

«Изъяты самодельные вещества, компоненты для их производства, которых бы хватило для изготовления около 40 кг взрывчатки, взрывчатые вещества, извлеченные из боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Самодельные детонаторы и исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств с применением сотовых телефонов и радиостанций», — рассказала официальный представитель УФСБ РФ по Краснодарскому краю Илонна Писарева.

Сейчас средства поражения, боеприпасы и химические компоненты отправили на экспертизу. Организаторам лаборатории грозит до 12 лет лишения свободы и крупный штраф.

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