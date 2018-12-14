В Краснодаре презентовали отель стоимостью 2 млрд рублей

В краевой столице презентовали масштабный отельный комплекс Four Points by Sheraton на 200 рабочих мест. Он находится на Западном обходе, его строили около четырех лет.

Отель входит в международную сеть гостиничных операторов и имеет четыре звезды. Готовность нового комплекса оценили городские и краевые власти. Они отметили, что инвестор не первый год работает в регионе. Построенные им объекты давно приносят прибыль в местный бюджет. Это и один из крупнейших торговых центров Краснодара, и выставочный комплекс «Экспоград-Юг».

«Это площадка уже федерального масштаба, даже международного. Каждый раз, когда приезжают к нам из других регионов России и из других стран, всегда спрашивают: «А почему рядом нет такого серьезного и мощного гостиничного оператора, чтобы можно было в шаговой доступности здесь размещаться?». На сегодняшний день эта проблема решена», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Василий Швец.

Для инвестора гостиничный объект — работа новая. Но результатом бизнесмены остались довольны.

«Вы сами можете оценить качество выполненных работ, я уверен, что это один из самых современных отелей в нашем регионе. Надеюсь, что будет высокая посещаемость, высокая заселяемость этого проекта, а мы со своей стороны, как строители, как инвесторы, сделали максимум работы», — отметил вице-президент холдинга «Рамо-М» Алексей Прокопенко.

Краснодарский край находится в лидерах по количеству классифицированных средств размещения, в регионе существует самая обширная сеть гостиниц и отелей. Наиболее загружены те, где работает система «все включено».

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