В Краснодаре презентовали первую книгу об истории городских библиотек

Презентация книги «Я — библиотекарь: по страницам истории муниципальных библиотек» прошла в Центральной городской библиотеке имени Некрасова.

По словам директора Централизованной библиотечной системы Краснодара Елены Мирошниченко, книга воссоздает картину истории развития муниципальных библиотек города.

«Это работа нескольких поколений наших сотрудников, которые на протяжении многих лет собирали информацию об истории и развитии городских библиотек. Мы ее систематизировали, дополнили новыми фактами. Книга также рассказывает о профессии библиотекаря, показывает, какое место библиотеки занимают в современном культурном сообществе», — отметила Мирошниченко.

Книга заняла первое место в номинации «Произведения большой прозы, популяризирующие социально значимые профессии» в VIII краевом конкурсе «Поэт и гражданин», который в этом году посвящен 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

В издание также включены эссе участников конкурсов профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года».

Централизованная библиотечная система Краснодара образована в 1979 году. В ее состав входят 37 городских библиотек, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник