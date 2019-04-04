В Краснодаре презентовали проект «Профстажировки 2.0»

Общероссийский народный фронт предлагает расширять связи вузов и ссузов с предприятиями Краснодарского края при помощи интернет-сервиса.

Благодаря проекту студенты могут сформировать тему курсовой или дипломной работы под конкретное предприятие.

«Все мы были студентами и помним, что список курсовых или дипломных, наверное, последние лет десять не менялся. Сейчас мы будем собирать от предприятий реальные практические кейсы, где они хотели бы увидеть помощь студентов в виде дипломной работы», — руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Евгений Чистяков.

Проект оценили в департаменте промышленности края, и обещают содействие, чтобы привлечь в программу больше предприятий, заинтересованных в молодых кадрах.

«Есть хороший опыт уже не только краевого уровня, но и федерального по развитию дуального образования, по развитию практикоориентированного образования. У нас есть первые шаги — это компания Claas. Мы будем внедрять имеющийся опыт для того, чтобы увеличивать промышленный рост региона», — отметил замруководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой.

В университетах инициативу поддерживают. Оформление контрактов с предприятиями, которые заинтересованы в трудоустройстве студентов — приоритетная задача. Представители ведущих вузов считают, что проект «Профстажировки 2.0» поможет им привлечь новых партнеров.