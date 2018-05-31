В Краснодаре презентовали выставку уникальных археологических находок

Экспозицию разместили в музее имени Е. Д. Фелицына. На ней представлены более 350 артефактов античного периода.

Глиняные сосуды, барельефы, статуи, монеты, украшения — все это нашли ученые на Таманском полуострове.

«За некоторыми из них открываются целые пласты истории, причем истории не какого-то конкретного места, а всего Боспорского государства», — отметил руководитель государственного музея-заповедника «Фанагория» Владимир Кузнецов.

Официально выставка откроется 2 июня в рамках первого фестиваля «Античное наследие России». Кроме Краснодара, он пройдет в Геленджике, Анапе, Новороссийске и на Тамани — там, где еще до нашей эры были древнегреческие колонии.

Программа большого туристического праздника обширная: спортивные соревнования, театральные постановки, бесплатные исторические экскурсии, мастер-классы и гастрономические шоу. По подсчетам, площадки фестиваля с 1 по 12 июня посетят минимум 50 тыс. гостей.

«Действительно, мероприятие должно получиться знаковым. Основной целью фестиваля мы ставили для себя продвижение того культурно-исторического потенциала, который сейчас есть на территории региона, а также, безусловно, развитие и продвижение курортов Краснодарского края», — сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Открытие фестиваля пройдет на Тамани, в музее-заповеднике «Фанагория». Гостям покажут древние останки городища и артефакты, которые уже перевернули представления ученых об античной истории.

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