В Краснодаре презентуют исследование «Пальмира во времени и пространстве»

Проект Института истории материальной культуры Российской академии наук представят 8 июня в рамках фестиваля «Античное наследие России».

Проект представит руководитель экспедиции, заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева. Исследование стало результатом работы экспедиции в Пальмиру в сентябре 2016 года. В промежуток времени между первым освобождением Пальмиры и повторным захватом ее террористами в январе 2017 специалисты-топографы и археологи произвели комплексную цифровую трехмерную съемку на площади 20 кв. км. Они сделали более 20 тыс. фотоснимков высокого разрешения.

Работы такого масштаба и точности проведены на территории древней Пальмиры впервые за все время изучения памятника. Россия стала единственным обладателем самой актуальной и детальной фиксации древнего города.

Презентация организована совместно с Краснодарским региональным отделением Русского географического общества (РГО), она начнется в 11:00 в конференц-зале отеля «Интурист» на улице Красной, 109.

Также минкурортов края совместно с региональным отделением РГО на тематических площадках туристического фестиваля в Новороссийске организует показ научно-популярных фильмов об истории края и фотовыставку, посвященную артефактам античной истории Кубани — «Самая красивая страна», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Информацию о других мероприятиях фестиваля можно увидеть здесь.

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