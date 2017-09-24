В Краснодаре при благоустройстве Покровских озер учтут мнения архитекторов и жителей

В краевом центре обсудили техническое задание проекта.

«Мы должны получить качественный и реализуемый проект, который сделает эти территории единой благоустроенной зеленой зоной, при этом связанной с Вишняковским сквером. Перед тем, как будет разработан сам проект, нам важно было узнать мнение самих жителей по поводу того, что они в конечном итоге хотели бы видеть на указанных территориях. Затем необходимо мнение экспертов и профессиональных архитекторов — какие готовые решения они могут предложить», — сказал главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок.

В обсуждении приняли участие жители прилегающих территорий, эксперты городского развития, местные активисты. Они высказали предложения и рекомендации, которые учтут при подготовке техзадания на проектирование.

Горожане отметили необходимость максимального сохранения экосистемы Покровских озер, создания благоустроенной пешеходной и велосипедной зон вдоль берега, развитие зеленых насаждений, строительство сетей уличного освещения.

При обсуждении прилегающей территории к водоемам на улице Дмитриевской дамбы высказали пожелание — оптимизировать движение транспорта и расширить тротуары, провести дополнительное озеленение.

При благоустройстве парковой зоны рядом со стадионом «Кубань» проектировщикам необходимо сохранить и благоустроить существующую сеть тропинок и пешеходных дорожек, ограничить сквозное движение транспорта через парк, обновить спортивную площадку, высадить, по возможности, вечнозеленые растения и предусмотреть места для выгула домашних животных, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре разработают проект благоустройства набережной Покровских озер.

В краевой столице в этом году благоустроят пять зеленых зон и восемь жилых массивов.

О том, как будет проходить реконструкция Вишняковского сквера, читайте здесь.

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