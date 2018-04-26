В Краснодаре при чистке фонтанов у Дома книги испортили бронзовые горельефы

Скульптуры на улице Красной, которые изображают сюжеты из жизни Екатеринодара, забрызгали чистящими веществами. Композиция частично изменила цвет.

«Я так понял, рабочим сказали почистить фонтан, они случайно забрызгали моющими средствами горельефы и решили почистить и их. В таких случаях всегда нужно спрашивать у специалистов или авторов. Патина (налет на меди) — как вторая кожа скульптуры, ее нельзя чистить», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» один из создателей горельефов скульптор Алан Корнаев.

В итоге горельефы изменили цвет. Это заметил главный архитектор края Юрий Рысин, который проезжал по Красной. Об этом он сообщил Алану Корнаеву.

«Я объяснил, как исправить ошибку, сейчас горельефы затонировали. Но в сентябре проведем авторскую реставрацию, пригласим специалистов из Ростова-на-Дону», — отметил Алан Корнаев.

«Мне позвонил Корнаев и сказал, что на горельефах появились пятна. Мне как автору обидно, что работа испорчена», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» один из создателей горельефов скульптор Валерий Пчелин.

По словам авторов горельефов, реставрация — это очень сложный процесс.

«Одно дело, когда эта работа выполняется на заводе, другое — на месте. Например, при реставрации необходимо использовать кислоты, а для этого нужно надевать респираторы», — сказал Пчелин.

Как отметил Алан Корнаев, горельефы и другие памятники архитектуры не чистят по всему миру, они впитывают в себя время, обретают духовный смысл, а «зелень» на скульптурах считается «фишкой». Он добавил, что в Краснодаре это уже не первый случай — однажды бронзовой краской покрасили скульптуру Покрышкина авторства Александра Аполлонова.

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