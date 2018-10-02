В Краснодаре при падении башенного крана погиб мужчина

ЧП произошло 2 октября в 13:46 на Западном обходе.
На строительной площадке «Европа-Девелопмент» из-за сильного порыва ветра упал строительный кран.
В этот момент в кабине крана находился 30-летний мужчина, он погиб.
Следователи проверяют соблюдение правил безопасности.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре во время ливня ветер повалил строительный кран.
Жителей Кубани 2 октября МЧС предупредило о ливнях и усилении ветра. Кратковременные дожди с грозами синоптики ожидают на юге края.
В Краснодаре и Северском районе выпал град.
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