В Краснодаре при пожаре в частном доме погибли двое детей

Пожар произошел в частном доме на улице Лесной садоводческом товариществе «Кубань-2» в станице Елизаветинской днем 24 августа.

Сообщение о возгорании двухэтажного дома поступило в МЧС в 11:31. Площадь возгорания составила около 160 кв. м. В 13:31 огонь ликвидировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При тушении пожара обнаружили тела двоих маленьких детей.

Установлено, что в доме жила женщина с тремя детьми. По предварительным данным, во второй половине дня соседи обнаружили возгорание дома, о чем сообщили в пожарную службу. В результате пожара погибло два мальчика 2013 и 2014 годов рождения. Старший ребенок в момент возгорания в доме не находился. Опросить женщину в настоящее время не представляется возможным — она находится в шоковом состоянии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства случившегося. Начали доследственную проверку, по окончании которой примут процессуальное решение.

Previous

Next

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник