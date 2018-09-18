В Краснодаре при пожаре в гараже на улице Московской погиб мальчик

18 сентября в 15:47

Это произошло днем 15 сентября.

Установлено, что гараж на улице Московской использовался для хранения вещей. По данным следствия, пожар произошел днем 15 сентября, когда в гараже был 57-летний хозяин помещения и двое его сыновей. Возгорание заметили очевидцы, они достали мужчину и детей из помещения и вызвали сотрудников МЧС. Пострадавших с отравлением дымом доставили в больницу. Спасти жизнь малолетнего мальчика не удалось — он скончался.

Сейчас мужчина продолжает находиться в реанимации, жизни второго ребенка ничего не угрожает. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Чтобы установить все обстоятельства гибели ребенка, в следственном отделе по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

Гараж осмотрели, следствие устанавливает обстоятельства случившегося, в том числе причины возгорания. Назначили судебно-медицинскую и пожаротехническую экспертизы. Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание складского помещения на улице Московской произошло днем 15 сентября в 13:15. Огонь локализовали в 13:53, в 14:37 возгорание полностью ликвидировали.

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