В Краснодаре при пожаре в квартире погиб мужчина

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Стасова поступило в МЧС 15 декабря в 13:40.

В 13:41 к месту направили пожарные подразделения. По прибытии установили, что в квартире произошло возгорание на площади 10 кв. м.

Пожар локализовали в 14:00, в 14:05 ликвидировали открытое горение, в 14:09 — полностью потушили.

Задействовали девять человек и три единицы техники. Устанавливают причину пожара, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, при пожаре погиб пенсионер.

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