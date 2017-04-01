В Краснодаре при пожаре в квартире пострадала женщина

01 апреля в 10:53

В Краснодаре 1 апреля произошел пожар в квартире многоэтажного дома.

Это произошло на улице Аверкиева в 16-этажном доме. Там загорелась квартира на 11-м этаже, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 1:03. Пожарные выехали на место и установили, что горят б/у вещи. В 1:35 пламя потушили. Площадь пожара составила 25 кв. м.

В результате происшествия пострадала 32-летняя женщина. Ее госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

В работах были задействованы 36 человек и 12 единиц техники.

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