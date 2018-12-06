В Краснодаре при пожаре в многоквартирном доме погибла 52-летняя женщина

Сообщение о возгорании на улице Белозерной поступило 5 декабря в 22:35.

«Пожар произошел на цокольном этаже жилого многоквартирного дома. После ликвидации возгорания в помещении обнаружили тело женщины 1966 года рождения. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом. Следствие предполагает, что пожар возник из-за короткого замыкания при использовании бытовых приборов», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из дома эвакуировали 15 человек. Огонь локализовали в 22:53, в 23:02 — ликвидировали.

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