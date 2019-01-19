Трагедия произошла утром 19 января на улице Есенина.

Загорелась квартира в цокольном этаже шестиэтажного дома. В результате пожара погибли двое мужчин.

На месте возгорания работают следователи, они проводят доследственную проверку произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре поступило в МЧС в 5:31. Площадь пожара составила 80 кв. м. Спасатели эвакуировали жильцов многоэтажки. В 6:57 пожарные ликвидировали возгорание.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник