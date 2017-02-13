В Краснодаре при пожаре в садовом товариществе погибли пенсионерка и ребенок

В Краснодаре 12 февраля в садовом товариществе произошел пожар в частном доме. Погибли два человека, четверо получили ожоги.

В полицию Краснодара вечером 12 февраля поступило сообщение о возгорании в одном из домовладений в садоводческом товариществе «Автомобилист-2», расположенном в поселке Пригородном. При тушении пожара были обнаружены тела 78-летней женщины и малолетнего мальчика, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи установили, что в доме, где произошел пожар, жили супруги с двумя детьми, сестра женщины со своим сыном, а также ее мать. По предварительным данным, после 17:00 соседи услышали хлопок, а после увидели огонь и вызвали пожарных и скорую помощь. В результате пожара два человека погибли, четверо пострадали: 38-летняя женщина, ее сын, сестра и племянник. С ожогами их доставили в больницу.

Во время осмотра места происшествия специалисты установили, что пожар мог начаться из-за взрыва одного из газовых баллонов, расположенных в помещении кухни. По данному факту следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара СКР по краю проводит доследственную проверку. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 12 февраля в садовом товариществе «Автомобилист 2» загорелся частный дом.

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