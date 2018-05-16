В Краснодаре при пожаре в жилом доме в Музыкальном микрорайоне пострадали 12 человек

Пожар произошел 16 мая около 20:00 в квартире на втором этаже на улице Шаляпина.

Источник в оперативных службах сообщил, что в результате пожара пострадали 12 человек. От госпитализации они отказались, пишет ТАСС.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на улице Шаляпина поступило в МЧС 16 мая в 19:56.

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на втором этаже шестиэтажного дома. Из дома эвакуировали около 100 человек. В 20:23 огонь локализовали. Площадь возгорания составила 50 кв. м. В МЧС сообщили, что при пожаре есть пострадавшие.

В 20:55 огонль полностью ликвидировали.

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