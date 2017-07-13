В Краснодаре при ремонте школ сохранят их историческую архитектуру

Такое поручение дал мэр города Евгений Первышов. Он провел совещание во дворе школы № 53, где идет ремонт.

«Здание школы — 1964 года постройки, и давно нуждалось в ремонте, который сейчас разбит на этапы. В этом году приведем в порядок кровлю. В следующем необходимо планировать ремонт фасада. Само здание интересное с точки зрения архитектуры, и важно при проведении работ все это сохранить», — отметил глава города.

Директор школы Анна Ткаченко пояснила, что работы идут хорошими темпами.

«С подрядчиками находим общий язык, надеемся, что и здание, и школьный двор к 1 сентября будут приведены в идеальный порядок», — добавила она.

Также в школе начались работы по строительству многофункциональной спортивной площадки 20×30 м, на которой будут организованы поля для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Уже выполнена планировка площадки, произведена выборка грунта, засыпано и утрамбовано щебеночное основание.

Обсудили и организацию освещения территории школы. Светильники, которые установлены сейчас, не смогут осветить площадку. Первышов поручил проработать необходимые изменения, установить дополнительное оборудование. Закончить работы необходимо до конца лета, чтобы площадка начала функционировать с 1 сентября. Во внеучебное время жители близлежащих домов смогут на ней заниматься спортом, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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