В Краснодаре при столкновении двух автомобилей погиб человек

03 ноября в 11:52
ДТП произошло 2 ноября в 16:15 на дороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся по встречке «Волгой».
В результате аварии водитель иномарки получил травмы, 58-летний водитель отечественной легковушки скончался в машине скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии выясняются.
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