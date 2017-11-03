В Краснодаре при столкновении двух автомобилей погиб человек

03 ноября в 11:52

ДТП произошло 2 ноября в 16:15 на дороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся по встречке «Волгой».

В результате аварии водитель иномарки получил травмы, 58-летний водитель отечественной легковушки скончался в машине скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии выясняются.

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