В Краснодаре при столкновении двух иномарок пострадала девятилетняя девочка

ДТП произошло 9 сентября на пересечении улиц Каляева и Алма-Атинской.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть полиции около 14:00. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Toyota двигался по улице Алма-Атинской. На пересечении с Каляева он не уступил машине Nissan, в которой находились 34-летний водитель, 31-летняя пассажирка и девятилетняя девочка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

От удара автомобиль Toyota отбросило в строну, и он задел припаркованные машины Toyota и Ford.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка Nissan. Ее госпитализировали.

Водителя Toyota задержали. Он проходит медицинское освидетельствование. По факту проводят проверку.

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