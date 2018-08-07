В Краснодаре при столкновении двух машин погиб 22-летний парень

Авария произошла 7 августа на улице Покрышкина.

По предварительным данным, автомобили Toyota Avensis и ВАЗ-2114 двигались в попутном направлении в сторону улицы Дзержинского. Девушка за рулем иномарки повернула налево, а водитель ВАЗа решил ее обогнать. Машины столкнулись.

В результате удара ВАЗ отлетел на бордюр и перевернулся, 22-летний водитель отечественного автомобиля погиб.

По сообщениям очевидцев, девушку госпитализировали.

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