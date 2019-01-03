Авария произошла 3 января в 11:30 на подъезде к поселку Пригородному.

«Водитель за рулем автомобиля Renault двигался в сторону автодороги М4 «Дон». На улице Светлой напротив дома по улице Красивой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada-217050», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

В результате ДТП пострадала пассажирка Renault — восьмилетняя девочка. Она доставлена в детскую краевую больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга». Ребенку назначено амбулаторное лечение.

Водители обеих машин не пострадали.

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