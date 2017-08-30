В Краснодаре при столкновении с патрульным автомобилем погиб мотоциклист

Авария произошла 29 августа в 22:30 на пересечении улиц Северной и Передовой.
По предварительным данным, водитель мотоцикла превысил скорость, не справился с управлением и врезался в патрульный автомобиль. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте аварии, его пассажир получил травмы, его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства произошедшего.
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