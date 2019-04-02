В Краснодаре приезжий проник в чужой дом через окно и украл украшения на 700 тыс. рублей

Сотрудники краснодарской полиции по подозрению в совершении квартирной кражи задержали жителя Кисловодска.

В полицию обратился житель дома в проезде Красных Партизан. Следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник в дом, отжав металлопластиковое окно, и похитил ювелирные украшения на общую сумму около 700 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Стражи правопорядка установили отечественный автомобиль, на котором передвигался предполагаемый преступник. На машину составили ориентировку, спустя два дня ее задержали на одном из выездов. За рулем находился 37-летний житель Кисловодска.

В отделе полиции мужчина признался в совершении кражи и пояснил, что все золото успел сбыть в ломбардах, а вырученные деньги потратить на свои нужды. По его словам, в краевой центр он приехал с целью похитить чужое имущество, после чего планировал уехать в Москву. Ранее злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за грабежи и разбойное нападение.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, он заключен под стражу.