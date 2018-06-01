В Краснодаре приезжий 25-летний парень пытался сбыть около 1 кг «синтетики»

01 июня в 09:37

Краснодарские полицейские в мае пресекли попытку сбыта особо крупной партии наркотиков. Возбудили уголовное дело.

На улице Постовой полицейские обратили внимание на молодого человека, который вел себя подозрительно. При виде правоохранителей он занервничал, развернулся и пошел в другую сторону. Парня остановили. Им оказался 25-летний житель Ивановской области. При личном досмотре у него нашли более 40 свертков и два полиэтиленовых пакета с различными порошкообразными веществами. Экспертиза показала, что это — синтетические наркотики общей массой около 1 кг. Также у него нашли электронные весы и пакеты для фасовки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе парень рассказал, что нашел в интернете объявление о подработке наркокурьером, после чего забрал наркотики из тайника, приехал в Краснодар и собирался их распространить через закладки. Возбудили уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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