В Краснодаре пристав под видом школьника помог ремонтникам попасть в квартиру

В краевой столице в одном из домов на улице Димитрова возникли проблемы с канализационной системой, поэтому жильцы решили провести капитальный ремонт.

Владелица квартиры на третьем этаже отказалась пускать рабочих в свою квартиру. Житель квартиры снизу из-за протекающей канализации обратился с иском в суд. Октябрьский районный суд Краснодара обязал гражданку обеспечить сотрудникам ТСЖ доступ в свою квартиру. Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Центральному округу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Пристав пришел к женщине, но она не открыла дверь. Он выяснил, что она занимается преподавательской деятельностью, ее регулярно посещают ученики. Тогда сотрудник службы позвонил репетитору с просьбой взять у нее несколько уроков. Женщина согласилась. Когда она открыла дверь, судебный пристав обеспечил ремонтной бригаде доступ к канализационной трубе.

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