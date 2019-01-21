В Краснодаре приставы арестовали самолет должника

Мужчина обязан выплатить долг банку.

Савеловский суд Москвы вынес решение о взыскании с неплательщика имущества, которое находится в залоге у кредитной организации. Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Центральному округу Краснодара. Возбудили исполнительное производство.

Приставы установили, что самолет Alpha Trainer находится в Динском районе на хуторе Белевцы. Направили постановление о том, что должник и другие граждане не имеют права управлять самолетом, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

После этого должник и судебный пристав приехали на аэродром «Белевцы». Сотрудники УФССП арестовали залоговый самолет и отправили его на ответственное хранение без права пользования. Его вернут владельцу в том случае, если он выплатит задолженность.

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