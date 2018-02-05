В Краснодаре приставы снесли сапожную мастерскую

Металлический киоск в течение нескольких десятилетий располагался на углу улиц Клинической и Механической недалеко от Зиповской больницы.

При этом у предпринимателя не было документов, разрешающих установку киоска. Администрация города подала в суд иск о сносе незаконного строения площадью 12,81 кв. м. Суд удовлетворил его в 2016 году и передал на производство в отдел судебных приставов по Центральному округу, сообщили интернет-порталу «Кубань 242 в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Обувную мастерскую снесли в начале февраля, после того как должник вывез из нее вещи. Снос киоска прошел без эксцессов, исполнительное производство закрыто.

Вернуться на ленту

Источник