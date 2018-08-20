В Краснодаре приставы за долги арестовали вертолет

20 августа в 10:24

Житель Краснодара лишился своего летательного аппарата из-за неоплаченных долгов.

Местный житель взял кредит 53 млн рублей, залогом стал вертолет французской фирмы Aerospatiale. В оговоренные банковским договором сроки гражданин не смог выполнить взятых на себя финансовых обязательств, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Краснодарскому краю возбудили исполнительное производство. Сейчас вертолет под арестом. Его оставили на ответственное хранение владельцу. В скором времени его выставят на торги.

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