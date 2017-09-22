В Краснодаре приступили к комплексному благоустройству дворов у многоэтажек

Работы начали проводить на улице Тюляева, 19/1.

Мэр Краснодара Евгений Первышов 22 сентября посетил придомовую территорию, которую начали благоустраивать.

«То, что по федеральной программе будет обустроена придомовая территория не отдельного дома, а целиком весь квартал, включающий от 5 до 16 многоквартирных домов, — правильное решение. На всем протяжении сделают внутриквартальные проезды, парковки, детские площадки, проведут озеленение, установят малые архитектурные формы», — сказал глава города.

В Комсомольском микрорайоне обновят комплекс придомовых территорий жилого массива, состоящего из домов № 11, 15, 19/1, 19/2, 21, 25, 35, 37/1, 37/2, 39 на улице Тюляева, № 160, 162, 164 на Уральской и № 175/1, 175/2, 177 на Сормовской. Для всех дворов разработали проект благоустройства с таким условием, чтобы связать все придомовые территории «зелеными коридорами» и единой ландшафтно-планировочной концепцией.

Мэр поручил проводить работы в рабочее время, когда жильцов нет дома, и прекращать вечером. При этом необходимо заранее информировать горожан о том, что планируется делать.

На территории, прилегающей к дому на улице Тюляева, 19/1, уже демонтируют старые бордюры и ограждения, а также покрытия пешеходных участков. Вице-мэр Евгений Зименко сообщил, что домкомов информируют о том, какие работы и где собираются выполнять в течение дня. Они должны предупреждать жильцов. Это необходимо, чтобы жители не оставляли машины в местах, где проводят работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в этом году благоустроят пять зеленых зон и восемь жилых массивов.

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