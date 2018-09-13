В Краснодаре приступили к монтажу контактной сети троллейбуса на Тургенева

На участке от улицы Северной до улицы Гагарина смонтируют новую контактную сеть с применением продольно-цепной подвески.

На первом этапе работ производят установку кронштейнов с подвесами для несущих тросов, которые в дальнейшем будут держать контактные провода.

При монтаже контактной сети используют новые современные элементы. В частности, полимерные изоляторы с ребристой поверхностью, отличающиеся высокой надёжностью и долговечностью.

Специалисты также начали работы по строительству новой троллейбусной линии по улице Восточно-Кругликовской — на участке от улицы Черкасской до Домбайской, сообщает пресс-служба КТТУ.

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