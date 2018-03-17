В Краснодаре приступят к строительству проблемного ЖК «Семигорская-Понтийская»

Об этом стало известно на встрече с дольщиками строительной компании «Таурас-96», которую провел глава Краснодара Евгений Первышов.

Во встрече приняли участие заместитель руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Оксана Коробкина, генеральный директор «ССК» Александр Мелишев, директор городского департамента строительства Максим Карпенко, представитель ООО фирма «Таурас-96» Нелли Айбатулина.

На встречу пришли около 300 дольщиков. Обсудили ситуацию на объектах компании «Таурас-96» — достройку литеров второй очереди жилого комплекса в районе улиц Восточно-Кругликовской и Черкасской, а также сроки строительства нового ЖК на улицах Семигорской и Понтийской, строительство которого не начиналось.

«Пройден уже большой путь, удалось решить едва ли не самые сложные задачи по одному из самых проблемных жилых комплексов, ведь строительство домов здесь фактически так и не началось. То есть стадия готовности квартир близка к нулю. Более того — за возведение домов взялся инвестор, который уже доказал, что выполняет все взятые на себя обязательства. В том числе — по вводу в эксплуатацию проблемных домов», — сказал Евгений Первышов.

Генеральный директор «ССК» Александр Мелишев рассказал о том, что работы по корректировке проектной документации комплекса полностью выполнены, внесены необходимые изменения.

«Сейчас продолжаются работы по расчистке территории от строительного мусора, установлено ограждение, ведется подготовка временных подъездных путей. Уже с 19 марта приступим к работам по устройству котлована на первом объекте жилого комплекса», — рассказал Александр Мелишев.

Также среди изменений — название жилого комплекса. Теперь он называется ЖК «Свобода».

Как пояснил руководитель «ССК», строительство домов, квартиры в которых получат все дольщики ООО фирма «Таурас-96», завершится в течение двух лет. Все участники встречи получили поэтапный порядок действий с перечнем необходимых документов, необходимых для перерегистрации, сроками реализации всех мероприятий.

Строительство семи литеров ЖК «Семигорская-Понтийская» должно было начаться в 2013 году, работы на объекте не производились. Литер 16 проблемного объекта ООО фирма «Таурас-96» — ЖК «Восточно-Кругликовская — Черкасская» на улице Черкасской, 121, строительство которого началось в 2011 году и остановилось в 2016 году, в настоящее время введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет «Кубань 24», за январь 2018 года в эксплуатацию сдали 14 долгостроев, а список проблемных застройщиков сократился на 11 названий. В Краснодаре готовы принять жильцов один из литеров, который начинала строить компания «Таурас-96», и высотка на Дмитриевской Дамбе. Власти края планируют, что до мая этого года как минимум 50 объектов перестанут носить статус долгостроев.

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