В Краснодаре приступили к ямочному ремонту дорог

Работы ведут шесть бригад в разных микрорайонах города. Привлечены четыре подрядные организации: ДСУ-1, «Веста», ДСУ-7 и «Дортранссервис».

«Работы по ямочному ремонту дорог в этом году мы начинаем еще зимой, так как позволяют погодные условия. Это важно, чтобы не затягивать устранение поврежденных перепадом температур участков, не допускать разрастания ям на дорогах. Сейчас необходимо отработать перечень участков, где в первую очередь необходим ремонт. Составить приоритетный список адресов совместно с ГИБДД и администрациями внутригородских округов, используя информацию жителей», — сказал мэр Евгений Первышов.

Он добавил, что количество техники достаточно, чтобы оперативно устранить повреждения.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, сейчас шесть бригад четырех подрядных организаций приступили к ямочному ремонту на проезжей части улиц на улицах Российской, Солнечной, Московской, 40 Лет Победы, Петра Метальникова, Черкасской, Ставропольской.

Всего значатся 60 предписаний об устранении недостатков на улицах города. Отработаны уже 20 участков. До конца недели при благоприятной погоде специалисты планируют устранить все 60 замечаний. Владимир Архипов добавил, что основной ямочный ремонт дорог в городе начнется при наступлении стабильной теплой погоды весной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.