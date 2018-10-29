В Краснодаре присяжная из симпатии к подсудимому пыталась повлиять на ход дела

Первый отдел по расследованию особо важных дел краевого СУ СК РФ в октябре завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы краевой столицы, которую обвинили во вмешательстве в деятельность суда.

По данным следствия, в суде с участием присяжных заседателей находилось уголовное дело в отношении группы граждан, одного из которых обвиняли в похищении людей. Женщина была старшиной присяжных заседателей. Она прониклась симпатией к мужчине. Несмотря на отсутствие доказательств о его непричастности к преступлению, она решила проголосовать за его невиновность. Присяжная заявила самоотвод, аргументировав его семейными обстоятельствами, однако продолжила следить за ходом дела.

В начале 2018 года она передала через адвоката записку подсудимому. Об этом узнали правоохранители и начали следить за злоумышленницей. Та встретилась со знакомым подсудимого, который был на самом деле сотрудником уголовного розыска. Женщина сказала, что собирается повлиять на присяжных. Впоследствии она предоставила личные данные присяжных заседателей, которых надо было склонить к голосованию за невиновность. За это следовало передать деньги. После этого злоумышленница встретилась с присяжной заседателем и внедренным оперативником. Она начала уговаривать присяжную проголосовать за невиновность, а также пыталась выяснить отношение к этому других присяжных заседателей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 294 УК РФ о вмешательстве в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Подозреваемую задержали, вину в предъявленном обвинении женщина полностью признала. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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