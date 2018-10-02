В Краснодаре присяжные признали мужчину и его сына виновными в убийстве родственника в поле

Преступление произошло летом 2017 года в Брюховецком районе. Мужчин обвиняют в том, что они убили родственника из-за споров о разделе имущества.

В Краснодарском краевом суде 2 октября присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве в отношении 53-летнего мужчины и его 25-летнего сына. Несмотря на активное противодействие стороны защиты, гособвинитель прокуратуры края доказал виновность подсудимых. Прения сторон по обсуждению последствий вердикта будут выслушаны 8 октября, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Злоумышленникам грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Расследованием уголовного дела занимался СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Брюховецком районе в октябре 2016 года мужчина изготовил из сигнального пистолета самодельное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые хранил у себя на даче, перевозил в своем автомобиле и носил при себе. Вместе со своим сыном он договорился убить родственника из-за конфликтов по поводу раздела имущества.

В июне 2017 года ночью парень по телефону вызвал своего сводного брата в безлюдное место под предлогом встретить его и отвезти домой к матери. Тот приехал в договоренное место на машине, встретил там 25-летнего злоумышленника и сел в его машину. В этот момент из укрытия вышел инициатор преступления и выстрелил из пистолета в жертву. В это время его сын-сообщник несколько раз ударил пострадавшего ножом в лицо, шею и туловище. Пострадавший выбрался из автомобиля и попытался спрятаться в поле с пшеницей, однако злоумышленники догнали его и убили. Возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц, а также о незаконном изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов, их хранении и перевозке. Мужчин признали виновными в преступлениях. Материалы по этому делу направили в суд в июле.

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