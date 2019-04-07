В Краснодаре привели в порядок территорию вокруг озера лотосов

Жители поселка Белозерного вместе с мэром Краснодара Евгением Первышовым и его дочерью Полиной 6 марта убрали мусор, скопившийся на берегу озера зимой, а также высадили молодые деревья.

Общая площадь приведенной в порядок территории возле озера лотосов составила около 1 га. Во время субботника жители поселка и сотрудники администрации убрали мусор, побелили и обрезали деревья, покрасили ограды смотровой площадки и православной часовни.

«Озеро лотосов – одно из самых известных и любимых мест далеко за пределами Краснодара. Многие приезжают сюда, чтобы посмотреть на лотосы, особенно, когда они расцветают. Это достопримечательность города. Подобных знаковых мест у нас не так много, поэтому о них надо тщательно заботиться. Хорошо, что жители поселка ухаживают за берегом озера, в свой выходной день приходят сюда на уборку. Предлагаю всем краснодарцам также присоединяться к таким акциям, и приводить в порядок любимые места города», — сказал Евгений Первышов.

Глава города также поручил проработать вопрос установки на берегу озера контейнерной площадки, ответственность за вывоз мусор с нее ляжет на городскую мусороуборочную компанию.

Во время субботника жители Прикубанского округа Краснодара провели уборку территорий в поселке Белозерном и станице Елизаветинской. От мусора были расчищены несколько общественных территорий и восстановлена детская площадка, а также площадка для занятий спортом, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани стартовал месячник по наведению санитарного порядка. В рамках него жители Кубани каждый год убирают мусор и стихийные свалки, красят заборы, скамейки и детские площадки, высаживают деревья, кустарники и цветы. Особое внимание уделяется зеленым зонам и магистральным улицам, территориям возле многоквартирных и частных домов.

С 4 марта в Краснодаре стартовал «санитарный» марафон. Главным событием акции станет всекубанский и общегородской субботники. Они состоятся 13 апреля.