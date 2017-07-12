В Краснодаре приходивший кормить кота подросток угнал машину

По подозрению в преступлении задержали 17-летнего жителя Московской области.

Ночью на улице Сормовской водитель, управлявший внедорожником, проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться и попытался скрыться. Во время погони водитель не справился с управлением и врезался в дерево на обочине, после этого сбежал с места аварии.

При оформлении ДТП автоинспекторы установили владельца иномарки, который рассказал, что вечером припарковал машину во дворе многоэтажки на улице Тюляева. Выяснилось, что несколько дней назад мужчина вместе с семьей уезжал из города, а его дочь оставила ключи от квартиры приятелю, чтобы тот приходил кормить кота. По возвращению хозяин обнаружил пропажу второго комплекта ключей от машины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Предполагаемого угонщика задержали, им оказался 17-летний житель Московской области. Он признался в преступлении и объяснил свой поступок желанием покататься на дорогом внедорожнике по ночному городу. Известно, что в Краснодар подросток приехал накануне в гости к своей родственнице.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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