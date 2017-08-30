В Краснодаре пробки достигли 10 баллов

Движение парализовано на основных улицах города.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 19:15 затор на Северной в сторону Тургенева достиг 4,6 км. Автомобили движутся на этом участке со скоростью 3 км/ч. Пробка на улице Тургенева в сторону Дзержинского составляет 3,6 км.

Машины стоят на въезде в Краснодар от поворота на поселок Новая Адыгея до Тургеневского моста.

Почти пятикилометровая пробка протянулась на Северной от Седина до кольца на улице Ялтинской. Заторы также образовались на Старокубанском кольце, Ростовском шоссе и кольце Российской и 40 лет Победы, на улице Буденного, Красной, Октябрьской, Фрунзе, Кубанской набережной.

Согласно прогнозу сервиса, через час ситуация не изменится.

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