В Краснодаре пробки после дождя составили четыре балла

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 21:40 21 мая, в кубанской столице заторов на дорогах нет.

Исключение составляют улицы Красная на участке от Хакурате до Офицерской, Садовая от Промышленной до Украинской, а также Школьная от Филатова до Восточно-Кругликовской и Российская от Солнечной до Петра Метальникова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 21 мая после дождя на улицы вышла водооткачивающая техника. В Краснодаре произошел залповый сброс воды в ливневую канализацию.

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