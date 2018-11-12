В Краснодаре проблемы с теплом в 24 домах решают в ручном режиме

Об этом рассказал мэр Евгений Первышов на совещании, которое 12 ноября провел губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам главы города, в начале этого отопительного сезона поступило 236 обращений, связанных с подачей тепла в жилые дома.

«Конечно, каждое обращение отрабатываем, чтобы решить проблему жителей. По многим уже устранили замечания, однако еще есть проблемы с теплом в 24 домах, по каждому адресу занимаемся в ручном режиме», — отметил Первышов.

Он добавил, что в начале прошлого года в первую неделю похолодания по качеству отопления поступило 617 жалоб. В этом году количество обращений снизилось в три раза.

«Это связано с большими работами по ремонту тепломагистралей, реконструкции и строительству новых котельных. В этом году мы существенно увеличили мощность отопительной системы Краснодара — на 120 Гкал. Это почти на 5% больше от всего объема, которые вырабатывает город. И такую работу будем продолжать с теплоснабжающими организациями», — сказал мэр.

Первышов отметил, что временные отключения на отдельных объектах были связаны с аварией на теплоцентрали «ТЭЦ — Центр города», которую оперативно ликвидировали энергетики.

Перебои произошли в нескольких домах, которые построены в этом году. Есть еще два типа проблемных ситуаций — задолженности управляющих компаний за поставленный газ, из-за чего котельным прерывали поставки, и недоработки строительных компаний. В каждом случае администрация помогает найти решение, чтобы восстановить подачу тепла.

Первышов рассказал, что в этом году после модернизации почти вдвое увеличена мощность котельной на улице Октябрьской, 26. Это позволило переключить на нее многоквартирный жилой фонд в центральной части города и ряд социальных объектов. Продолжают замену изношенных участков основной тепломагистрали «ТЭЦ — Центр города».

В Краснодаре по проблемам отопления работают телефоны горячей линии: 050, 214-33-36, 251-70-93, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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