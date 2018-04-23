В Краснодаре продавщицу меда посадили за кражу денег из супницы

В апреле Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, укравшей деньги у пенсионеров.

Следствие и суд установили, что 30-летняя местная жительница под предлогом продажи меда пришла в дом пенсионеров на улице Севастопольской. Когда супруги вышли из комнаты, чтобы принести банку, она похитила из супницы 15 тыс. рублей. Ранее женщина была дважды судима за аналогичные преступления.

Суд согласился с доказательствами гособвинителя прокуратуры Западного округа Краснодара и признал подсудимую виновной в совершении хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба. Женщине назначили два года семь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Западного округа Краснодара.

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