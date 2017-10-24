В Краснодаре продолжат благоустройство Музыкального микрорайона

Об этом мэр Евгений Первышов сообщил во время приема горожан.

Один из жителей Музыкального микрорайона рассказал главе города, что часть улиц затапливает во время дождей, на некоторых отсутствуют тротуары, не хватает уличного освещения.

Глава Калининской сельской администрации Валерий Ляшенко пояснил, что в этом году в Музыкальном микрорайоне провели грейдирование нескольких улиц, в том числе Ангарской, построили тротуар на Гомельской и Петра Метальникова. На улице Гомельской установили фонарные столбы, сделали освещение пешеходного перехода через Московскую в районе дома № 83. Сейчас идет оборудование двух остановок общественного транспорта на улице Московской и Петра Метальникова.

«Комплексное благоустройство Музыкального микрорайона будем продолжать. Важно активизировать работы по постановке дорог микрорайона на кадастровый учет и передачу их в муниципальную собственность. В дальнейшем это позволит провести поэтапную асфальтировку всех улиц и в целом приводить в нормальное состояние этот жилой район», — отметил Первышов.

Он поручил департаменту строительства держать на контроле работы по обустройству ливневой канализации на улицах Мусоргского, Прокофьева, Агрохимической, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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