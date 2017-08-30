В Краснодаре продолжают поиски второго участника стрельбы на посту ДПС

Информацию о месте пребывания 25-летнего Дмитрия Карачкина просят сообщать по телефонам 102 или 02.

В ходе спецоперации «Перехват» полицейские задержали одного из стрелков — Никиту Медведева. По данным следственного комитета, на след 21-летнего подозреваемого вышли рано утром в хуторе Копанском. В сети появилось видео операции.

Сейчас с задержанным работают следователи. Он уже дает показания.

«В отношении задержанного следователем возбуждено уголовное дело по трем составам преступлений, предусмотренных УК РФ. А именно: посягательство на жизнь сотрудников полиции, применение насилия в отношении полицейского, а также покушение на убийство молодого человека», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельбу по полицейским злоумышленники открыли 28 августа. На посту ДПС на въезде в Краснодар стражи порядка остановили черную Toyota Camry. В ней находились три человека. Вместо того чтобы предъявить документы, подозреваемые открыли огонь. Был ранен попытавшийся остановить злоумышленников мужчина. Затем пассажиры убежали, одного из них удалось задержать. Водитель Никита Медведев ударил полицейского и скрылся, за ним устроили погоню. На одной из улиц беглец вышел из автомобиля и расстрелял машину правоохранителей. Благодаря этому ему удалось оторваться от стражей порядка. На пересечении Тургенева и Атарбекова он врезался в стоящие на светофоре автомобили, выпрыгнул из машины и убежал. В салоне и багажнике машины стражи порядка обнаружили целый склад боеприпасов — патроны для охотничьего ружья, пистолет, заряженные магазины, чехлы на автоматы.

В Интернете появилось видео погони.

Горожан просят не терять бдительность.

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