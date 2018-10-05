В Краснодаре продолжают устранять последствия канализационной аварии на улице Клинической

«Краснодар Водоканал» 5 октября продолжает устранять повреждение на линии напорной фекальной канализации на улице Клинической на участке от улицы Выставочной до улицы Юннатов.

«В настоящее время специалисты завершают на этом участке демонтаж электрической контактной сети и трамвайных рельсов. Это необходимо для того, чтобы уложить взамен аварийного новый участок коллектора диаметром 800 мм. Для этого монтируется новая пластиковая труба протяженностью около 30 м, будет сформирована траншея, старый илистый грунт с места ремонтных работ вывозится, завозятся песок и гравий», — сказали в ЕДДС Краснодара.

На месте ремонтных работ находятся специалисты краснодарского трамвайно-троллейбусного предприятия, ООО «Краснодар Водоканал», сотрудники муниципальной службы спасения, структурных подразделений администрации города. В работах принимают участие 30 человек и задействовано восемь единиц техники, дизель-генераторы, погрузчики, манипуляторы, экскаваторы, самосвалы, вакуумные машины и другое необходимое оборудование.

Аварийные работы проводятся без отключения жителей близлежащих домов от канализационных сетей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла днем 4 октября в районе БСМП на улице Клинической: там подтопило трамвайные пути из-за прорыва трубы. Схему движения трамваев № 2, 5, 8 и 15 временно изменили.

Прорыв планируют устранить к вечеру 5 октября. На месте повреждения участка фекальной канализации установили мощную мобильную помпу производительностью 600 куб. м в час.

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